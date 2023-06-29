Зеленский о вступлении в ЕС: Украина влияет на силу Европы

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина оказывает положительное влияние на политическую и оборонную силу Европы. А вступление в ЕС поможет усилить единство.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.

"Украина влияет на силу Европы - это факт. И в этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе - в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", - сказал президент.

Кроме этого Зеленский поблагодарил всех, кто помогает ускорить вступление Украины в ЕС. Он также отметил, что единство Европы можно усилить началом переговоров по вступлению в Союз Украины.

Вступление Украины в ЕС

Украина в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это означает, что Украина должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Украинские официальные представители уже несколько раз озвучивали ожидания, что переговоры по вступлению в Евросоюз могут начаться в этом году.

ЕС объявил промежуточный устный отчет о прогрессе Украины по выполнению этих рекомендаций. Осенью должен быть представлен письменный отчет. Украина рассчитывает, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся уже к концу 2023 года.

Детальнее об устной оценке и о том, повлияет ли она на вступление в ЕС, - можно узнать в материале РБК-Украина.

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