Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Лидеры Европы сделали заявление после встречи Трампа и Путина: хотят трехсторонний саммит

Фото: лидеры Европы сделали заявление после встречи Трампа и Путина (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Лидеры стран Европы и топ-чиновники ЕС вышли с совместным заявлением после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Они заявили, что готовы помочь организовать трехсторонний саммит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидеров Европы.

Заявление сделали:

  • президент Франции Эммануэль Макрон,
  • премьер-министр Италии Джорджа Мелони,
  • канцлер Германии Фридрих Мерц,
  • премьер-министр Беритании Кир Стармер,
  • президент Финляндии Александер Стубб,
  • премьер-министр Польши Дональд Туск,
  • президент Европейского Совета Антониу Кошта,
  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Утром Трамп проинформировал лидеров Европы и президента Украины Владимира Зеленского о результатах своей встречи с Путиным.

"Как сказал президент Трамп: "Нет соглашения, пока не будет соглашения". Как и предполагает президент Трамп, следующим шагом должны быть дальнейшие переговоры, в частности с президентом Зеленским, с которым он встретится в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Европейские лидеры также готовы сотрудничать с Трампом и Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы.

"Мы четко заявляем, что Украина должна иметь незыблемые гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. "Коалиция решительных" готова играть активную роль", - говорится в документе.

Европа считает, что Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО, а украинцы должны сами принимать решения о своей территории.

Лидеры Европы также пообещали продолжать свою помощь Украине и усиливать санкции против России.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление европейских лидеров. Он подчеркнул, что необходимо достичь реального мира, который будет длительным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями.

"Нужно как можно быстрее прекратить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры. Нужно освободить всех украинских пленных военных и гражданских и вернуть похищенных Россией детей", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, в разговоре с Трампом он сказал о том, что должны быть усилены санкции, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны.

"Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в частности территориальные, не решаются без Украины", - подчеркнул он.

 

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились на Аляске. Переговоры были в формате "три на три" и продолжались три часа. После этого они дали короткую пресс-конференцию.

Подробнее о переговорах Трампа и Путина - в материале РБК-Украина.

Позже президент США подтвердил, что хочет заключить быстрое мирное соглашение вместо соглашения о прекращении огня.

В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский поедет в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны.

ЕвросоюзВстреча Трампа и ПутинаВойна в Украине