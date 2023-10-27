Лидеры ЕС не смогли согласовать помощь Украине на 50 млрд евро: в чем причина

Орбан заявил, что Будапешт не поддержит увеличение помощи Украине, если не увидит "очень хорошо обоснованного предложения".

"То, что перед нами... оно не сработает. Поэтому на данный момент мы откажемся и от него, и посмотрим, чего мы добьемся в декабре", - сказал он.

Кроме этого, на встрече в Брюсселе новый глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил сомнения по поводу предоставления новой финансовой поддержки Украине. Свою позицию он аргументировал некими коррупционными рисками.

Пересмотр бюджета ЕС и помощь Украине

Евросоюз в декабре должен принять решение о пересмотре своего бюджета на 2021-2027 годы стоимостью 1,1 триллиона евро (1,2 триллиона долларов США).

Руководитель блока предложил, чтобы государства-члены внесли больше средств в общую казну, чтобы предоставить Украине 50 миллиардов евро и потратить еще 15 миллиардов евро на борьбу с миграцией. Другое предложение предусматривает выделение 20 миллиардов евро на военную помощь Украине.

Бюджетные решения требуют единогласия, и в четверг были очевидны разногласия.

Венгрия пытается получить транш от ЕС

Отметим, что высказывания Орбана на саммите прозвучали в тот момент, когда Будапешт пытается получить миллиардную помощь, предусмотренную для Венгрии в бюджете Евросоюза, однако заблокированную исполнительным органом Европейской комиссии из-за опасений по поводу верховенства закона.

Блокировка Венгрией транша Евросоюза

Напомним, что Венгрия регулярно блокировала выделение средств на нужды Украины. Так, Будапешт с мая выступает против выделения транша ЕС в 500 млн евро.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявлял, что страна готова изменить свое мнение, если Украина исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

Вчера, 26 октября, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, что хочет, чтобы в Будапешт приехала украинская делегация перед одобрением помощи от Евросоюза.

Позиция Словакии

Вчера новоназначенный (после проведения в Словакии парламентских выборов) премьер-министр и лидер антиукраинской партии Smer-SD Роберт Фицо заявил, что страна не станет поддерживать предоставление Украине военной помощи для отражения российской агрессии.

Отметим, что после выборов временное правительство Словакии заявило, что останавливает предоставление Украине военной помощи.

Кроме того, президент Словакии Зузана Чапутова также выступила против оказания помощи Украине, ведь, по ее мнению, одобрение поддержки нынешним правительством, которое уходит в отставку, создаст рискованный прецедент для смены власти после любых предстоящих выборов.

Позже президент Словакии объяснила свою позицию по неоказанию помощи Украине.