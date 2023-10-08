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Президент Словакии объяснила свою позицию по неоказанию помощи Украине

Воскресенье 08 октября 2023 20:07
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Президент Словакии объяснила свою позицию по неоказанию помощи Украине Фото: президент Словакии Зузана Чапутова (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Словакия не будет оказывать Украину военную помощь после победы на выборах антиукраинской партии Smer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Словакии Зузану Чапутову, которую цитирует TV Markiza.

Она отметила, что в полномочия президента не входит принятие решений по поставке военной помощи.

При этом исполняющий обязанности премьер-министра Людовит Одор проконсультировался с Чапутовой относительно своей позиции о том, что его правительство больше не будет принимать решение о предоставлении военной помощи. Президент отметила, что согласилась с его аргументацией.

Кроме того, по словам Чапутовой, еще одним фактором стало содержание пакета военной помощи.

"Речь не только о боеприпасах… Если бы там были только боеприпасы, то это был бы совершенно другой вопрос, совсем другая тема дискуссий", - сказала она, добавив, что речь шла о другом, более мощном оборудовании.

Что этому предшествовало

На выборах в Словакии наибольшее кличество голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

После этого временное правительство Словакии заявило, что останавливает предоставление Украине военной помощи.

Кроме того, Чапутова также выступила против оказания помощи Украине, ведь, по ее мнению, одобрение поддержки нынешним правительством, которое уходит в отставку, создаст рискованный прецедент для смены власти после любых предстоящих выборов.

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