Лидеры ЕС собрались на экстренный разговор из-за новых сигналов из Москвы, - Вloomberg

В разговоре приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Нидерландов Дик Схооф и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Участники обсудили ситуацию на востоке Украины и усиление безопасности государств-союзников.

В частности, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что работа над надежными гарантиями безопасности для Украины продолжается без остановок. По его словам, страны так называемой "Коалиции желающих" планируют новую встречу уже на следующей неделе.

Обсуждения в Европе состоялись на фоне активной дипломатии последних дней. Так, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде, после чего Трамп заявил о "значительном прогрессе" в урегулировании войны в Украине.

В то же время в Кремле не демонстрируют реального желания закончить войну в Украине. Более того, российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении захватывать новые территории Украины, а МИД РФ пригрозил ответом на вымышленную атаку дронов.