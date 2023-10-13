Лидеры ЕС призовут к "решительному прогрессу" по использованию активов РФ, - Reuters

Издание со ссылкой на проект совместного заявления лидеров ЕС сообщает, что на саммите должны призывать к "решительному прогрессу... в использовании доходов от обездвиженных активов России".

Дипломаты из стран ЕС должны провести технические переговоры по этому вопросу 17 октября.

Отметим, что министры финансов промышленно развитых стран Большой семерки (G7) оценили замороженные активы РФ на сумму 280 млн долларов. Они ожидают, что в ближайшие месяцы будет проведена дополнительная работа по поиску юридически обоснованных путей их использования для помощи Украине.

Главная проблема с использованием российских активов состоит в том, что они юридически принадлежат стране-агрессору. Поэтому механизма их конфискации не существует в отличие от частных активов.

При этом ЕС, США и Британия поддерживают идею налогообложения доходов замороженных суверенных активов РФ.

Замораживание активов России

Страны Запада заморозили российские активы после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также рассматривается возможность конфискации активов РФ с тем, чтобы направить их на восстановление нашей страны.

Недавно СМИ сообщили, что страны G7 продолжат замораживание российских активов до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за причиненный ей из-за войны ущерб.

К тому же, Британии хочет рассмотреть возможность использования активов РФ для финансирования обороны Украины.

Детальнее о конфискации зарубежных активов страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.

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