Лидеры ЕС одобрят финансовую и военную поддержку Украины. Кроме одного

Лидеры Евросоюза 20 марта обязуются сделать больше для того, чтобы сделать блок более конкурентоспособным за счет усиления военной мощи. Это необходимо из-за американских пошлин, а также сомнений относительно будущей поддержки Вашингтона в сфере обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что все лидеры, за исключением Виктора Орбана из Венгрии, также подтвердят свою финансовую и военную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, чье видеообращение откроет саммит.

Ожидается, что 26 лидеров ЕС согласуют текст, который обязуется отстаивать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию "проявить реальную политическую волю к прекращению войны".

Саммит состоится через два дня после того, как президент Владимир Путин отверг предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии в войне против Украины.

Увеличение военных расходов и другие меры

Лидеры ЕС обсудят предложения Европейской комиссии по увеличению военных расходов, объединению ресурсов для совместных оборонных проектов и закупке большего количества европейского оружия.

Франция является ведущим сторонником подхода "покупай европейское". Однако один дипломат ЕС подчеркнул, что нет смысла пытаться исключить поставщиков из стран, не входящих в ЕС, из глобально взаимосвязанной оборонной промышленности.

"Таким образом, те, кто говорит, что мы должны исключить неевропейцев, сами себе стреляют в ногу в геополитическом и экономическом плане", - заявил дипломат.

Лидеры также обсудят опасения, что ЕС отстанет от США и других стран в глобальной технологической гонке без быстрых решений и масштабных инвестиций.

Что касается конкурентоспособности, то здесь существует широкий консенсус относительно целей, но существуют разногласия по некоторым ключевым деталям.

В проекте выводов саммита установлены многочисленные сроки достижения прогресса в трех областях: сокращение бюрократической волокиты, энергетическая безопасность и климатическая нейтральность, а также побуждение потребителей инвестировать в реальную экономику, а не хранить свои деньги в банке.

Последнее является частью запланированной интеграции разрозненных финансовых рынков, известной как союз рынков капитала, который обсуждается уже десять лет.

Одним из вопросов, поднятых многими дипломатами ЕС в среду, был вопрос о целесообразности централизации надзора, как того хотят некоторые крупные страны и как против этого выступают небольшие страны.

"Мы полны решимости добиться прогресса", - сказал один дипломат ЕС. "Но давайте не будем притворяться, что это легко".