Лідери ЄС схвалять фінансову та військову підтримку України. Крім одного

Лідери Євросоюзу 20 березня зобов'язуються зробити більше для того, щоб зробити блок більш конкурентоспроможним за рахунок посилення військової могутності. Це необхідно через американські мита, а також сумніви щодо майбутньої підтримки Вашингтона у сфері оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що всі лідери, за винятком Віктора Орбана з Угорщини, також підтвердять свою фінансову і військову підтримку президенту України Володимиру Зеленському, чиє відеозвернення відкриє саміт.

Очікується, що 26 лідерів ЄС узгодять текст, який зобов'язується відстоювати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та закликає Росію "проявити реальну політичну волю до припинення війни".

Саміт відбудеться через два дні після того, як президент Володимир Путін відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа про 30-денне перемир'я у війні проти України.

Збільшення військових витрат та інші заходи

Лідери ЄС обговорять пропозиції Європейської комісії щодо збільшення військових витрат, об'єднання ресурсів для спільних оборонних проєктів і закупівлі більшої кількості європейської зброї.

Франція є провідним прихильником підходу "купуй європейське". Однак один дипломат ЄС наголосив, що немає сенсу намагатися виключити постачальників із країн, які не входять до ЄС, із глобально взаємопов'язаної оборонної промисловості.

"Таким чином, ті, хто говорить, що ми повинні виключити неєвропейців, самі собі стріляють у ногу в геополітичному та економічному плані", - заявив дипломат.

Лідери також обговорять побоювання, що ЄС відстане від США та інших країн у глобальній технологічній гонці без швидких рішень і масштабних інвестицій.

Що стосується конкурентоспроможності, то тут існує широкий консенсус щодо цілей, але існують розбіжності щодо деяких ключових деталей.

У проєкті висновків саміту встановлені численні терміни досягнення прогресу в трьох сферах: скорочення бюрократичної тяганини, енергетична безпека і кліматична нейтральність, а також спонукання споживачів інвестувати в реальну економіку, а не зберігати свої гроші в банку.

Останнє є частиною запланованої інтеграції розрізнених фінансових ринків, відомої як союз ринків капіталу, який обговорюється вже десять років.

Одним із питань, порушених багатьма дипломатами ЄС у середу, було питання про доцільність централізації нагляду, як того хочуть деякі великі країни і як проти цього виступають невеликі країни.

"Ми сповнені рішучості домогтися прогресу", - сказав один дипломат ЄС. "Але давайте не будемо вдавати, що це легко".