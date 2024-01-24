Британия предложила Шольцу выход из дилеммы по Taurus, - СМИ

Великобритания предложила Германии приобрести для себя дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые длительное время просит у Берлина украинская сторона, но без положительного результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

По данным немецкого издания, в свою очередь Лондон планирует предоставить Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

В публикации отмечается, что соответствующий способ выйти из дилеммы для Берлина по немецким ракетам Taurus обсуждается с британской стороной и рассматривается уже несколько недель, и было направлено соответствующее предложение. Об этом, в частности, рассказали журналистам дипломаты и члены правительства.

"Месяцами идет острый спор вокруг доставки немецких крылатых ракет в Украину. Теперь есть предложение от британцев, которое может выручить канцлера (Германии Олафа Шольца, - ред.) из неприятностей", - говорится в материале.

Taurus для Украины

Напомним, Украина ранее пригласила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 километров еще в прошлом году. При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступил против такой идеи. Он переживает, что с помощью подобного вооружения Украина может наносить ракетные удары по территории России.

На днях Христианско-демократический союз принял решение вынести в Бундестаг вопрос передачи Taurus Украине, но проект не был поддержан.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Taurus Systems GmbH готова быстро пополнить запасы дальнобойных ракет Германии в случае поставки их Украине.