Лидеры ЕС в пятницу найдут решение по финансированию Украины, - Reuters

Лидеры ЕС планируют в ближайшие дни принять решение о том, как финансировать Украину в 2026 и 2027 годах для продолжения борьбы с российским вторжением. Программу финансирования планируют согласовать и раскрыть в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников агентства, основным вариантом является использование российских активов, замороженных в ЕС, но его реализация зависит от неопределенного одобрения Бельгии.

Поэтому переговоры между лидерами в четверг будут сосредоточены на сужении объема гарантий до формы, которая будет приемлемой для всех стран ЕС, заявили дипломаты, подчеркнув, что будет найдено решение по финансированию для Украины.

"Это не Европейский Совет, где мы можем разойтись в пятницу и ничего не иметь. Поэтому решение будет доступно утром в пятницу", - заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

По его словам, если странам ЕС не удастся найдем ответы на вопрос о том, как финансировать Украину в 2026 и 2027 годах, Европа не даст Украине возможности защитить себя, и это будет иметь серьезные последствия для безопасности всей Европы.