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Лидеры ЕС обещали не выходить из зала без решения о вступительных переговорах, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Лидер страны Европейского союза пообещал, что он с коллегами не выйдет из зала, пока не будет принято решение о начале вступительных переговоров Украины с блоком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Instagram.

"Мы не выйдем из этого зала, пока не примем решения", - сказал один из европейских лидеров сегодня. И это лишь частично передает напряжение последней недели", - написал Кулеба. 

Он отметил, что решительность и вера в победу творят историю и поздравил всех украинцев с таким историческим днем. По словам министра, сейчас его телефон разрывается от звонков коллег. 

"Это еще одно доказательство, что ничто не остановит вступление Украины в ЕС, потому что такова логика истории и воля украинского народа. Я говорил, говорю, и буду всегда повторять это. А в Европе достаточно сил, понимающих, что членство Украины в ЕС - это безопасность и процветание Европы", - подчеркнул глава МИД. 

Он добавил, что украинский народ и воины заслужили такую победу, которая является составляющей большой победы нашей страны. 

Решение Евросовета по Украине

Напомним, сегодня, 14 декабря, лидеры стран Европейского союза в ходе саммита одобрили открытие переговоров о вступлении Украины в блок. 

Это произошло на фоне опасений того, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето. Но в момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала. 

Более детально о том, что дальше ждет Украину, - в материале РБК-Украина

 

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МИД УкраиныДмитрий КулебаВступление в ЕС