Лідери ЄС обіцяли не виходити із зали без рішення про вступні переговори, - Кулеба

"Ми не вийдемо з цієї зали, поки не ухвалимо рішення", - сказав один із європейських лідерів сьогодні. І це лише частково передає напругу останнього тижня", - написав Кулеба.

Він зазначив, що рішучість та віра у перемогу творять історію та привітав усіх українців з таким історичним днем. За словами міністра, зараз його телефон розривається від дзвінків колег.

"Це ще один доказ, що ніщо не зупинить вступ України до ЄС, бо така логіка історії та воля українського народу. Я говорив, кажу, і завжди буду повторювати це. А в Європі достатньо сил, які розуміють, що членство України в ЄС - це безпека та процвітання Європи", - наголосив глава МЗС.

Він додав, що український народ і воїни заслужили на таку перемогу, яка є складовою великої перемоги нашої країни.

Рішення Євроради щодо України

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку.

Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето. Але на момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали.

Більш детально про те, що далі чекає на Україну, - у матеріалі РБК-Україна.