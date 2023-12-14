Лидеры ЕС обещали не выходить из зала без решения о вступительных переговорах, - Кулеба

Лидер страны Европейского союза пообещал, что он с коллегами не выйдет из зала, пока не будет принято решение о начале вступительных переговоров Украины с блоком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Instagram .

"Мы не выйдем из этого зала, пока не примем решения", - сказал один из европейских лидеров сегодня. И это лишь частично передает напряжение последней недели", - написал Кулеба.

Он отметил, что решительность и вера в победу творят историю и поздравил всех украинцев с таким историческим днем. По словам министра, сейчас его телефон разрывается от звонков коллег.

"Это еще одно доказательство, что ничто не остановит вступление Украины в ЕС, потому что такова логика истории и воля украинского народа. Я говорил, говорю, и буду всегда повторять это. А в Европе достаточно сил, понимающих, что членство Украины в ЕС - это безопасность и процветание Европы", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что украинский народ и воины заслужили такую победу, которая является составляющей большой победы нашей страны.

Решение Евросовета по Украине

Напомним, сегодня, 14 декабря, лидеры стран Европейского союза в ходе саммита одобрили открытие переговоров о вступлении Украины в блок.

Это произошло на фоне опасений того, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето. Но в момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала.

Более детально о том, что дальше ждет Украину, - в материале РБК-Украина.