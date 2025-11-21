Лидеры ЕС экстренно готовят альтернативный план завершения войны в Украине, - WSJ

По информации издания, европейские политики пытаются убедить Киев поддержать проект их документа, который, по мнению ЕС, учитывает более выгодные для Украины условия.

"Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательства присоединиться к нему", - говорится в публикации.

Также по мнению авторов издания, подготовкой нового плана Европа может выражая недовольство предложением США.

При этом ожидается, что сегодня госсекретарь Марко Рубио обсудит американскую инициативу с европейцами.

Лидеры ЕС в частных беседах называют план президента США Дональда Трампа "капитуляцией Украины" и будут пытаться использовать связи в Вашингтоне, чтобы отговорить администрацию от этого предложения.