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И даром не надо. Президент Зимбабве намекнул Путину, что в стране достаточно зерна

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Четверг 27 июля 2023 16:54
И даром не надо. Президент Зимбабве намекнул Путину, что в стране достаточно зерна Фото: президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Зимбабве не испытывает нехватку продовольствия. Однако благодарит за предложение бесплатного зерна, поступившее от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы благодарны. Мы не испытываем никакого дефицита зерна. Мы обеспечены продовольствием, он просто добавляет к тому, что у нас уже есть", - заявил он.

Предложение Путина

Путин на саммите Россия - Африка заявил, что Москва готова в ближайшие три-четыре месяца поставить до 50 тысяч тонн бесплатного зерна в Зимбабве, Буркина-Фасо, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею.

Российский диктатор добавил, что Кремль продолжит удовлетворять их потребности в продовольствии, несмотря на то, что на Россия вышла из "зернового соглашения".

С тех пор Россия неоднократно подвергала бомбардировкам украинские порты и склады с продовольствием. Западные правительства обвиняют Путина в том, что он "использует" продовольствие в качестве инструмента войны.

Саммит Россия-Африка

27-28 июля проходит саммит Россия-Африка. При этом на нем представлены только 17 стран из 55 стран, ведь другие не послали своих лидеров на саммит.

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