ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Белый дом о выходе РФ из "зерновой сделки": усугубит голод в наиболее пострадавших странах

Новина українською →
Четверг 27 июля 2023 22:55
Белый дом о выходе РФ из "зерновой сделки": усугубит голод в наиболее пострадавших странах Фото: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Выход России из "зернового соглашения" усугубит голод в некоторых наиболее пострадавших районах мира, включая Африку.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом она отметила, что выход России из сделки вызвал волатильность цен на зерно.

"Действия России по изъятию столь значительного количества продовольственных товаров с мировых рынков усугубят голод в некоторых наиболее пострадавших районах мира, включая Африку", - сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что в результате черноморской зерновой инициативы на сельские рынки было экспортировано более 32 млн тонн зерна.

Выход РФ из "зернового соглашения"

В этом месяце Россия вышла из соглашения по транзиту украинского зерна, заключенного под эгидой ООН, которое обеспечивало безопасный проход украинских грузовых судов с зерновыми, масличными и пшеницей на мировые рынки.

Украина теперь будет вынуждена почти полностью полагаться на дорогостоящие маршруты через Европейский союз, а самая дешевая альтернативная артерия - река Дунай - после бомбардировок, возможно, не сможет увеличить свои объемы настолько, насколько на это рассчитывали.

По оценкам Международного валютного фонда, в результате этого мировые цены на зерно вырастут на 10-15%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация зерновой коридор Война России против Украины
NEWS
Украинские военные освободили Старомайорское
Украинские военные освободили Старомайорское
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов