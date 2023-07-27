Белый дом о выходе РФ из "зерновой сделки": усугубит голод в наиболее пострадавших странах

Выход России из "зернового соглашения" усугубит голод в некоторых наиболее пострадавших районах мира, включая Африку.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

При этом она отметила, что выход России из сделки вызвал волатильность цен на зерно.

"Действия России по изъятию столь значительного количества продовольственных товаров с мировых рынков усугубят голод в некоторых наиболее пострадавших районах мира, включая Африку", - сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что в результате черноморской зерновой инициативы на сельские рынки было экспортировано более 32 млн тонн зерна.

Выход РФ из "зернового соглашения"

В этом месяце Россия вышла из соглашения по транзиту украинского зерна, заключенного под эгидой ООН, которое обеспечивало безопасный проход украинских грузовых судов с зерновыми, масличными и пшеницей на мировые рынки.

Украина теперь будет вынуждена почти полностью полагаться на дорогостоящие маршруты через Европейский союз, а самая дешевая альтернативная артерия - река Дунай - после бомбардировок, возможно, не сможет увеличить свои объемы настолько, насколько на это рассчитывали.

По оценкам Международного валютного фонда, в результате этого мировые цены на зерно вырастут на 10-15%.

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