Лидера ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует иранское агентство Mehr.

В КСИР сообщили, что ведется расследование инцидента. Как сообщает AP, Хания в Тегеране принимал участие в церемонии присяги президента Ирана Масуда Пезешкиана. Аналитики иранского государственного телевидения сразу же стали обвинять в нападении Израиль. Сам Израиль пока не комментировал информацию. Обновлено в 06:53. ХАМАС обвинил Израиль в убийстве Хании во время авиаудара в Иране, сообщает Bloomberg.