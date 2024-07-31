ua en ru
Ср, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лидера ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Среда 31 июля 2024 06:26
UA EN RU
Лидера ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране Фото: лидер ХАМАС Исмаил Хания (flickr.com)
Автор: Вадим Ребрина

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует иранское агентство Mehr.

В КСИР сообщили, что ведется расследование инцидента.

Как сообщает AP, Хания в Тегеране принимал участие в церемонии присяги президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Аналитики иранского государственного телевидения сразу же стали обвинять в нападении Израиль.

Сам Израиль пока не комментировал информацию.

Обновлено в 06:53. ХАМАС обвинил Израиль в убийстве Хании во время авиаудара в Иране, сообщает Bloomberg.

Напомним, в апреле ЦАХАЛ ликвидировал трех сыновей Хании в результате удара на севере Сектора Газа.

Вчера, 30 июля ЦАХАЛ в ответ на обстрел Хесболлой Голанских высот нанес авиаудар по столице Ливана Бейруту. В результате атаки, по информации израильской стороны, ликвидирован верховный командир Хесболлы Фуад Шукр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Иран
NEWS
ISW оценил перспективы проведения Россией масштабного наступления этим летом
ISW оценил перспективы проведения Россией масштабного наступления этим летом
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая