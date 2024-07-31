Лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані, – іранські ЗМІ

Лідер радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія та один з його охоронців були вбиті в результаті обстрілу їхньої резиденції в Тегерані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), яку цитує іранське агентство Mehr.

У КВІР повідомили, що ведеться розслідування інциденту. Як повідомляє AP, Ханія у Тегерані брав участь в церемонії присяги президента Ірану Масуда Пезешкіана. Аналітики іранського державного телебачення відразу почали звинувачувати у нападі Ізраїль. Сам Ізраїль поки не коментував інформацію.