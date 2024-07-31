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Лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані, – іранські ЗМІ

Середа 31 липня 2024 06:26
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Лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані, – іранські ЗМІ Фото: лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія (flickr.com)
Автор: Вадим Ребрина

Лідер радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія та один з його охоронців були вбиті в результаті обстрілу їхньої резиденції в Тегерані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), яку цитує іранське агентство Mehr.

У КВІР повідомили, що ведеться розслідування інциденту.

Як повідомляє AP, Ханія у Тегерані брав участь в церемонії присяги президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Аналітики іранського державного телебачення відразу почали звинувачувати у нападі Ізраїль.

Сам Ізраїль поки не коментував інформацію.

Нагадаємо, у квітні ЦАХАЛ ліквідував трьох синів Ханії внаслідок удару на півночі Сектору Газа.

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