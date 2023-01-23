RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидер УПЛ объявил о переходе участника ЧМ-2022

Фото: Рональд Матаррита в цветах национальной команды (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Коста-Рики Рональд Матаррита присоединился к рядам "зимнего" чемпиона Украины – "Днепра-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

28-летний костариканец стал "спортклубовцем". В украинскую Премьер-лигу он переехал в статусе свободного агента.

Матаррита подписал с лидером чемпионата 2-летний контракт. Последним клубом левого защитника, который также может сыграть в полузащите, был американский "Цинциннати". В общей сложности в североамериканской МЛС он провел 7 сезонов. Также защищал цвета "Нью-Йорк Сити".

За океаном Матаррита провел 147 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 15 результативных передач. На родине он выступал за "Алахуэленсе", с которым стал чемпионом Коста-Рики. В составе сборной сыграл 54 поединка (3 гола). В частности принял участие в ЧМ-2022, где выходил против Испании и Германии.

Матаррита стал третьим трансфером "Днепра-1" этой зимой. Ранее первая команда УПЛ подписала хавбека Евгения Пасича и защитника Айнера. Покинули же ряды "спортклубовцев" Бузанелло, Брага, Пирес, Ди Франко и Громов.

К слову, донецкий "Шахтер" начал переговоры о трансфере Матвиенко в чемпионат Англии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛЧемпионат УкраиныДнепр-1ЧМ-2022