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Лідер УПЛ оголосив про перехід учасника ЧС-2022

Фото: Рональд Матарріта в кольорах національної команди (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної Коста-Рики Рональд Матарріта приєднався до лав "зимового" чемпіона України – "Дніпра-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річний костариканець став "спортклубівцем". До української Прем'єр-ліги він переїхав у статусі вільного агента.

Матарріта підписав із лідером чемпіонату 2-річний контракт. Останнім клубом лівого оборонця, який також може зіграти в півзахисті, був американський "Цинциннаті". Загалом у північноамериканській МЛС він провів 7 сезонів. Також захищав кольори "Нью-Йорк Сіті".

За океаном Матарріта провів 147 матчів, у яких забив 7 м'ячів і віддав 15 результативних передач. На батьківщині він виступав за "Алахуеленсе", з яким став чемпіоном Коста-Рики. У складі збірної зіграв 54 поєдинки (3 голи). Зокрема, взяв участь у ЧС-2022, де виходив проти Іспанії та Німеччини.

Матарріта став третім трансфером "Дніпра-1" цієї зими. Раніше перша команда УПЛ підписала хавбека Євгена Пасіча та оборонця Айнера. Покинули ж лави "спортклубівців" Бузанелло, Брага, Пірес, Ді Франко та Громов.

До слова, донецький "Шахтар" розпочав переговори про трансфер Матвієнка в чемпіонат Англії.

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