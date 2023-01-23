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"Шахтер" ведет переговоры о продаже лидера в АПЛ

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Киев, Понедельник 23 января 2023 12:09
"Шахтер" ведет переговоры о продаже лидера в АПЛ Фото: Николай Матвиенко заинтересовал "Брайтон" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Очередной воспитанник донецкого "Шахтера" вскоре может переехать на Туманный Альбион. "Брайтон" заинтересован в подписании защитника Николая Матвиенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

"Горняки" активно обсуждают потенциальный трансфер со середняком английской Премьер-лиги. В переходе украинца лично заинтересован наставник "чаек" Роберто Де Дзерби.

Итальянский специалист сделал Матвиенко ключевой фигурой в обороне "Шахтера", когда тренировал отечественный гранд. Теперь Де Дзерби пытается убедить боссов "Брайтона" в необходимости покупки центрбека. "Горняки" якобы готовы отпустить защитника за 25 млн евро, но "чайки" пока не хотят платить такую сумму.

Матвиенко проводит 8-й сезон за "Шахтер" на взрослом уровне. За это время он провел 150 матчей в составе "горняков", в которых забил 6 мячей. Также он защищал цвета "Карпат" и "Ворсклы" на правах аренды. В сборной Украины сыграл 54 поединка.

В случае перехода Матвиенко станет третьим воспитанником "Шахтера" в чемпионате Англии. Более пяти лет там выступает Александр Зинченко ("Манчестер Сити", "Арсенал"), а зимой ряды лондонского "Челси" пополнил Михаил Мудрик. Играют в АПЛ и другие экс-"горняки" – Фред (МЮ), Соломон и Виллиан (оба – "Фулхэм").

К слову, ранее "Шахтер" раскрыл схему бонусов за продажу Мудрика в "Челси".

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