Лидер УПЛ объявил о переходе участника ЧМ-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

28-летний костариканец стал "спортклубовцем". В украинскую Премьер-лигу он переехал в статусе свободного агента.

Матаррита подписал с лидером чемпионата 2-летний контракт. Последним клубом левого защитника, который также может сыграть в полузащите, был американский "Цинциннати". В общей сложности в североамериканской МЛС он провел 7 сезонов. Также защищал цвета "Нью-Йорк Сити".

За океаном Матаррита провел 147 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 15 результативных передач. На родине он выступал за "Алахуэленсе", с которым стал чемпионом Коста-Рики. В составе сборной сыграл 54 поединка (3 гола). В частности принял участие в ЧМ-2022, где выходил против Испании и Германии.

Матаррита стал третьим трансфером "Днепра-1" этой зимой. Ранее первая команда УПЛ подписала хавбека Евгения Пасича и защитника Айнера. Покинули же ряды "спортклубовцев" Бузанелло, Брага, Пирес, Ди Франко и Громов.