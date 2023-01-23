ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лидер УПЛ объявил о переходе участника ЧМ-2022

Новина українською →
Понедельник 23 января 2023 19:50
Лидер УПЛ объявил о переходе участника ЧМ-2022 Фото: Рональд Матаррита в цветах национальной команды (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Коста-Рики Рональд Матаррита присоединился к рядам "зимнего" чемпиона Украины – "Днепра-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

28-летний костариканец стал "спортклубовцем". В украинскую Премьер-лигу он переехал в статусе свободного агента.

Матаррита подписал с лидером чемпионата 2-летний контракт. Последним клубом левого защитника, который также может сыграть в полузащите, был американский "Цинциннати". В общей сложности в североамериканской МЛС он провел 7 сезонов. Также защищал цвета "Нью-Йорк Сити".

За океаном Матаррита провел 147 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 15 результативных передач. На родине он выступал за "Алахуэленсе", с которым стал чемпионом Коста-Рики. В составе сборной сыграл 54 поединка (3 гола). В частности принял участие в ЧМ-2022, где выходил против Испании и Германии.

Матаррита стал третьим трансфером "Днепра-1" этой зимой. Ранее первая команда УПЛ подписала хавбека Евгения Пасича и защитника Айнера. Покинули же ряды "спортклубовцев" Бузанелло, Брага, Пирес, Ди Франко и Громов.

Лидер УПЛ объявил о переходе участника ЧМ-2022

К слову, донецкий "Шахтер" начал переговоры о трансфере Матвиенко в чемпионат Англии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Чемпионат Украины Днепр-1 ЧМ-2022
NEWS
Будут активные "посадки"? Все подробности коррупционных скандалов в министерствах
Будут активные "посадки"? Все подробности коррупционных скандалов в министерствах
DAILY
Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны