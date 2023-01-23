Лідер УПЛ оголосив про перехід учасника ЧС-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

28-річний костариканець став "спортклубівцем". До української Прем'єр-ліги він переїхав у статусі вільного агента.

Матарріта підписав із лідером чемпіонату 2-річний контракт. Останнім клубом лівого оборонця, який також може зіграти в півзахисті, був американський "Цинциннаті". Загалом у північноамериканській МЛС він провів 7 сезонів. Також захищав кольори "Нью-Йорк Сіті".

За океаном Матарріта провів 147 матчів, у яких забив 7 м'ячів і віддав 15 результативних передач. На батьківщині він виступав за "Алахуеленсе", з яким став чемпіоном Коста-Рики. У складі збірної зіграв 54 поєдинки (3 голи). Зокрема, взяв участь у ЧС-2022, де виходив проти Іспанії та Німеччини.

Матарріта став третім трансфером "Дніпра-1" цієї зими. Раніше перша команда УПЛ підписала хавбека Євгена Пасіча та оборонця Айнера. Покинули ж лави "спортклубівців" Бузанелло, Брага, Пірес, Ді Франко та Громов.