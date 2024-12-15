Лидер сирийских повстанцев раскритиковал удары Израиля по территории страны

Ахмад аш-Шараа, известный также как Абу Мохаммед аль-Джолани, в субботу, 14 декабря, дал интервью сирийскому телеканалу новостей, в котором заявил, что Израилю "больше нет оправданий" нанесению авиаударов по Сирии. По его словам, недавние атаки израильских военных на сирийской земле "пересекли красные линии" и угрожают неоправданной эскалацией в регионе.

Лидер повстанцев призвал международное сообщество взять на себя ответственность для избежания эскалации и обеспечения уважения к сирийскому суверенитету. Не упоминая непосредственно Израиль, он говорил о "дипломатических решениях", как единственном способе обеспечить безопасность и стабильность, как лучшем варианте, чем "непродуманные военные авантюры".

Новый лидер Сирии в своем интервью также косвенно ответил на беспокойство Израиля и успокоил его. Шараа заявил, что страна истощена годами гражданской войны и что на данном этапе она не будет втянута в конфликты, которые могут привести к дальнейшим разрушениям, а главными приоритетами являются восстановление и стабильность.

Командир повстанцев добавил, что иранское закрепление в Сирии представляло большую опасность для самой страны, соседних стран и Персидского залива.

"Мы смогли положить конец иранской агрессии: "Мы смогли положить конец иранскому присутствию в Сирии, но мы не являемся врагами иранского народа", - сказал Шараа.

Верховенство права и стабильность

В ходе большого интервью, лидер "Хаят Тахрир аш-Шам" затронул некоторые вопросы, которые его новому правительству вскоре придется решать в управлении послевоенной Сирией. Он отметил важность отказа от "революционного менталитета", которым руководствовались повстанцы, а также необходимость создания современных институтов, гарантирования верховенства права и уважения к правам всех граждан страны.

Шараа выступил с сокрушительной критикой коррумпированного режима Асада, заявив, что он управляет Сирией как "фермой", добывая и присваивая ее ресурсы для собственного обогащения. Он добавил, что в ближайшее время будут опубликованы документы, которые докажут масштабы "огромных краж" режима.

Лидер повстанцев отметил, что молниеносная победа повстанцев над режимом, свергнутым всего за 11 дней, доказала эффективность их планирования и подготовки. По его словам, повстанцы "взяли под контроль крупные города, никого не переместив". Впрочем, он не скрывает, что отношения между различными повстанческими группами были отмечены внутренними конфликтами, фракционализмом и иностранным вмешательством.

Шараа также упомянул об ограниченной воздушной кампании России против повстанцев за несколько дней до свержения режима Асада и выразил опасения повторением сценария Сектора Газа. Касательно будущих отношений с Москвой, он сказал, что смена режима дает возможность переоценить связи таким образом, чтобы они служили общим интересам.

Обеспокоенность Израиля

Посещая в субботу израильские войска на сирийских Голанских высотах, начальник штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Херци Халеви заявил, что ЦАХАЛ не вмешивается в происходящее в Сирии.

"Здесь была враждебная страна. Ее армия развалилась. Существует угроза, что сюда придут террористические элементы, и мы продвинулись вперед, чтобы... крайние террористические элементы не поселились близко к границе с нами", - сказал начальник Генштаба израильской армии.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что ЦАХАЛ разбомбил военно-стратегические объекты, оставленные сирийскими военными свергнутого режима Асада, "чтобы они не попали в руки джихадистов".

Он добавил, что Израиль готов налаживать отношения с новыми правителями, но не будет колебаться атаковать, если они будут угрожать еврейскому государству или позволят Ирану восстановить свое присутствие в Сирии.

Исторические конфликты между Сирией и Израилем

Предыдущий режим в Сирии пришел к власти в 1970 году, когда отец Башара Асада Хафез аль-Асад захватил власть в результате бескровного переворота. Асад стал президентом после смерти своего отца в 2000 году.

Израиль и Сирия не имеют дипломатических отношений и формально находятся в вечном состоянии войны с момента провозглашения Израилем независимости в 1948 году.

Сирия была одной из ряда арабских стран, которые атаковали новосозданное еврейское государство. Несмотря на подписанное в 1949 году соглашение о перемирии, которое демаркировало границу между двумя странами, Сирия никогда официально не признавала существование Израиля.

Сирия также атаковала во время Шестидневной войны 1967 года, прежде чем ЦАХАЛ разгромил сирийские войска и захватил Голанские высоты, которые Израиль позже аннексировал в одностороннем порядке.

В 1973 году во время Войны Судного дня Сирия снова атаковала израильские войска. Однако сирийские войска были отброшены после значительного продвижения на Голаны. После войны между государствами было подписано соглашение о разъединении 1974 года, которое обозначило демилитаризованные зоны на израильско-сирийской границе.

Хотя падение режима Асада, который продержался более пяти десятилетий, может предоставить историческую возможность для признания между Израилем и его соседом, потенциальный вакуум власти в Сирии может также привести к дальнейшему хаосу и послужить питательной средой для возрождения террора в регионе.