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Лидер сената США призвал Путина прекратить эскалацию после инцидента в Черном море

Новина українською →
США, Вторник 14 марта 2023 23:13
Лидер сената США призвал Путина прекратить эскалацию после инцидента в Черном море Фото: лидер сената США призвал Путина прекратить эскалацию после инцидента в Черном море (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Лидер американского сената Чак Шумер обратился к российскому диктатору Владимиру Путину. Он призвал его приостановить эскалацию конфликта после инцидента в Черном море.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он обратился к Путину и заявил, чтобы тот прекратил свое "безрассудное" поведение, прежде чем это приведет к "нечаянной эскалации".

Также Пентагону удалось установить, что российский истребитель пытался сбросить топливо на американский беспилотник, а затем пытался отрезать ему пропеллер.

Там также заявили, что из-за повреждений операторам беспилотника пришлось совершить аварийную посадку в Черном море. Однако Россия отрицает, что ее истребители когда-нибудь вступали в контакт с американским беспилотником.

Лидер Сената сегодня вечером назвал этот инцидент "еще одним безрассудным поступком" российского президента и его военных.

"Я хочу сказать господину Путину: прекратите такое поведение, пока вы не стали причиной непреднамеренной эскалации", - сказал Шумер.

Напомним, сегодня утром российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит.

Позже в Госдеп вызвали посла России в США, чтобы выразить ему "решительное возражение".

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