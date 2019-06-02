Лідер СДПН йде у відставку після провалу кампанії до Європарламенту

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес йде у відставку після провалу своєї політичної сили на виборах до Європарламенту. Про це вона заявила журналістам у Берліні, передає DW.

Налес зазначила, що вирішила піти з посад голови партії СДПН, а також фракції у німецькому парламенті. За її словами, на початку тижня вона повідомить про мотиви свого рішення.

"Обговорення всередині фракції і численні партійні відгуки дали мені зрозуміти, що підтримки, необхідної для виконання моїх обов'язків, більше немає", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині на виборах в Європарламент переміг блок ХДС/ХСС, проте результат виявився провальним для так званої великої коаліції з СДПН. Зокрема, соціал-демократи зайняли третє місце, отримавши близько 15% голосів. Лідер партії Андреа Налес заявила, що оприлюднені цифри "неймовірно розчаровують".

Відзначимо, вчора стало відомо, що у Європарламенті позбавили акредитації депутатів з Іспанії. Дане рішення пов'язане з неясним статусом колишнього глави Каталонії Карлеса Пучдемона, який пройшов до Європарламенту, проте досі знаходиться під слідством за сепаратизм.