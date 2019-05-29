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Лідери ЄС приступили до перевиборів керівництва Євросоюзу

Новини » Політика    29.05.2019 - 06:43
Лідери ЄС приступили до перевиборів керівництва Євросоюзу
Ілюстративне фото (twitter.com/Europarl_EN)

Вчора закінчилися вибори в Європарламент

Лідери європейських країн у вівторок зібралися в Брюселі для того, щоб визначити кандидатів на вищі посади в керівництві Європейського союзу після виборів до Європарламенту, які відбулися минулого тижня. Про це пише "Голос Америки".

Наголошується, що дві найбільші країни ЄС - Німеччина і Франція розійшлися в думці про те, хто повинен очолити Єврокомісію, вищий орган виконавчої влади союзу 28 європейських країн.

Повноваження нинішнього президента Єврокомісії, представника Люксембургу Жан-Клода Юнкера, закінчуються в жовтні. Новий склад Європарламенту, який приступить до роботи в липні, повинен буде затвердити кандидатуру нового президента.

Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонує на посаду кандидатури майбутнього голови Єврокомісії лідера християнських демократів у Європарламенті Манфреда Вебера.

Нагадаємо, в Європейському парламенті, після закриття всіх виборчих дільниць у країнах Євросоюзу оголосили остаточний розклад сил на найближчі п'ять років у результаті виборів, які пройшли в неділю, 26 травня.

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