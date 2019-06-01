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У Європарламенті позбавили акредитації депутатів з Іспанії

Новини » Політика    01.06.2019 - 10:50
У Європарламенті позбавили акредитації депутатів з Іспанії
Ілюстративне фото (European Union 2017 - European Parliament)

Рішення пов'язане з неясним статусом колишнього глави Каталонії

В Європейському парламенті позбавили акредитації усіх новообраних депутатів від Іспанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що причиною позбавлення акредитації міг стати незрозумілий статус екс-глави регіональної адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона, а також його соратника Тоні Комина, які пройшли у Парламент за списками союзу "Вільні за Європу".

Адвокат Пучдемона Симон Бекаерта розповів, що обох політиків не пропустили до будівлі Європарламенту і їм було відмовлено в отриманні замовлення акредитації під приводом того, що Брюссель ще не має в своєму розпорядженні офіційних списків іспанських депутатів, які отримали мандати.

Бакаерт підкреслив, що в той же час інші парламентарії вже встигли отримати акредитацію в Європарламент. Також він заявив, що подібне рішення є "довільним і дискримінує".

В результаті цього голова Європарламенту Антоніо Таяні скасував акредитацію для всіх іспанських депутатів по причині того, що офіційні результати виборів в Іспанії ще не були опубліковані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європарламент оголосив результати виборів. З 751 місця в Європарламенті найбільша кількість, 178 місць, отримала Європейська народна партія (EPP), на другому місці Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) - 152 місця, на третьому - Альянс лібералів і демократів для Європи (ALDE&R) зі 108 мандатами.

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