Лидер румынской партии посягнул на земли Украины, готов пожертвовать местом в НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы, как всегда, на распутье, и мы должны иметь дело с этими великими империями, чтобы получить наш суверенитет и сделать его целостным. Мы не будем по-настоящему суверенными, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах!", - заявил Тарзиу.

Он заявил, что все, что было румынской нацией, должно вернуться в границы одного государства.

"Северная Буковина не может быть забыта! Нельзя забыть Южную Бессарабию! Земля Герца, Трансильвания, все, что было и есть румынской нацией, должно вернуться в границы одного государства!", - заявил лидер AUR.

Заявления Клаудиу Тарзиу представляют большую опасность для статуса Румынии как члена НАТО, а также как члена Европейского Союза, учитывая последствия таких действий. Аннексия частей Украины будет означать нарушение ряда международных договоров и принципов, а это влечет за собой международные санкции, дипломатическую изоляцию и, вероятнее всего, войну с Украиной.

Напомним, что сенатор Тарзиу через несколько дней после начала вторжения в Украину заявил россиянам, что готов дать им пять.

Мы писали, что лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности в результате войны.

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