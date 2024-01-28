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Лідер румунської партії зазіхнув на землі України, готовий пожертвувати місцем в НАТО

Румунія, Неділя 28 січня 2024 18:33
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Лідер румунської партії зазіхнув на землі України, готовий пожертвувати місцем в НАТО Фото: Лідер румунської партії АУР хоче, щоб Румунія анексувала частину України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Лідер румунської партії ультраправого Альянсу за союз румунів (AUR) Клаудіу Тарзіу хоче, щоб Румунія анексувала частину України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми, як завжди, на роздоріжжі, і ми повинні мати справу з цими великими імперіями, щоб отримати наш суверенітет і зробити його цілісним. Ми не будемо по-справжньому суверенними, поки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах!", - заявив Тарзіу.

Він заявив, що все, що було румунською нацією, повинно повернутися в кордони однієї держави.

"Північна Буковина не може бути забута! Не можна забути Південну Бессарабію! Земля Герца, Трансільванія, все, що було і є румунською нацією, повинно повернутися в кордони однієї держави!", - заявив лідер AUR.

Заяви Тарзіу становлять велику небезпеку для статусу Румунії як члена НАТО, а також як члена Європейського Союзу, враховуючи наслідки таких дій. Анексія частин України означатиме порушення низки міжнародних договорів і принципів, а це тягне за собою міжнародні санкції, дипломатичну ізоляцію і, найімовірніше, війну з Україною.

Нагадаємо, що сенатор Тарзіу через кілька днів після початку вторгнення в Україну заявив росіянам, що готовий дати їм п'ять.

Ми писали, що лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив про претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності внаслідок війни.

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