Лидер республиканцев в Сенате США призвал ускорить поставки оружия Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Республиканской партии в Сенате США Митча Макконнелла.

Он подчеркнул, что администрация президенты США Джо Байдена "должна начать двигаться с соответствующей скоростью", чтобы предоставить Украине "смертоносные инструменты, которые им нужны, чтобы закончить свою борьбу".

"Со своей стороны, поскольку мы работаем над обеспечением совместной обороны, Сенат должен инвестировать в оборонно-промышленную базу, которая сможет обеспечить поддержку Украины со стороны Америки, одновременно вооружая наши собственные силы для сдерживания дальнейших угроз России и Китая", - отметил Макконнелл.

По его словам, нерешительность и бездействие администрации Байдена приводит к тому, что некоторые ключевые силы и средства слишком поздно прибывают на поле боя.

Макконнелл также считает необходимым предоставить Украине дальнобойные ракеты.

"Удары на большие расстояния помогли бы Украине заставить российских окупантов отступить, как наши друзья уже продемонстрировали, успешно применив британские крылатые ракеты Storm Shadow", - отметил лидер республиканцев.

Военная помощь Украине от США

Соединенные Штаты Америки выделили очередной пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него вошло разнообразное вооружение - от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронемашин.

Ранее Пентагон объявил пакет в 1,3 млрд долларов, в который вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS, снаряды для артиллерии, ракеты и другая военная техника.

Предполагается, что этот пакет должен помочь защитить украинские порты на Черном море после того, как Российская Федерация вышла из "зернового соглашения" и устроила ракетный террор.

Напомним, ранее также стало известно, что американские сенаторы просят президента США Джо Байдена подстроить военную помощь Украине под нужды фронта, а также перейти к поставкам истребителей западного образца.