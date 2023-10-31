Лидер республиканцев в Сенате США выступил за помощь Украине и Израилю в одном пакете

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выступил за выделение помощи Украине и Израилю в рамках единого пакета, несмотря на то, что Палата представителей настаивает на отдельных законопроектах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Ожидается, что на этой неделе новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выдвинет на голосование законопроект, предусматривающий только помощь Израиля. Митч Макконнелл выступил за включение помощи Украине.
"Это момент для быстрых и решительных действий, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы и создать реальные последствия для тиранов, которые терроризировали народ Украины и Израиля. И прямо сейчас Сенат имеет шанс оказать дополнительную поддержку, которая поможет нам оказать именно это", - заявил Макконнелл.
Он также отметил, что агрессия против Израиля и Украины связана, ведь Китай, Россия и Иран – это новая "ось зла".
"Думайте об этом как ось зла: Китай, Россия и Иран. Так что это не только тест для Украины. Это тест для Соединенных Штатов и для свободного мира. И путь к большей безопасности для всех нас прост: помочь Украине выиграть войну", - сказал лидер республиканцев в Сенате.
Напомним, что сейчас в Сенате ведутся дискуссии о поддержке запроса президента США Джо Байдена в Конгрессе 106 млрд. долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов – Израилю.
Новоизбранный спикер Палаты представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.
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