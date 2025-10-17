Лидер правопопулистов Британии назвал Путина "очень плохим чуваком"

Ранее Фарадж говорил, что восхищается Путиным. Поэтому в Британии его часто упрекают в слишком мягком отношении к России, которая развязала полномасштабную войну против Украины.

"Очевидно, что Путин не является рациональным человеком. Представление о том, что я мягкий в этом вопросе, просто бессмысленно", - прокомментировал британский политик.

Назвав Путина "очень плохим чуваком", Фарадж также добавил, что надеялся на способность президента США Дональда Трампа повлиять на российского правителя.

"Я действительно надеялся, что Трамп заставит Путина уступить, что будет достигнут какой-то компромисс, как это недавно произошло с Газой и Израилем. Очевидно, что этого не произойдет", - отметил он.

На вопрос, что он сделает, если российские самолеты пересекут воздушное пространство союзников, Фарадж ответил: "Надо их сбивать".

Он также добавил, что замороженные российские активы следует использовать для предоставления займов Украине, "если они были получены незаконным путем".

Лидер правопопулистов Британии также заявил, что в случае прекращения огня он мог бы поддержать присутствие британских войск в Украине в составе миротворческих сил ООН, если станет премьер-министром.