Лідер опозиції Венесуели назвав можливі терміни нових виборів

Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Дострокові вибори в Венесуелі можуть відбутися протягом 6-9 місяців

Дострокові вибори президента Венесуели можуть пройти протягом 6-9 місяців. Про це заявив лідер місцевої опозиції, який проголосив себе тимчасовим президентом, Хуан Гуайдо, передає РБК-Україна з посиланням на ntn24.

За його словами, вибори повинні проводитися в найкоротші терміни. У той же час Гуайдо виступив за оздоровлення венесуельської виборчої системи.

"Ми говоримо про шість-дев'ять місяців, може, менше, але як можна швидше", - заявив він.

Він додав, що поки не готовий до проведення переговорів з владою, так як та "намагається виграти час, як робила вже багато разів".

Нагадаємо, раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що готовий зустрітися з Гуайдо "де завгодно і коли завгодно". До цього мексиканський лідер Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про готовність виступити посередником між конфліктуючими сторонами Венесуели.

Відзначимо, видання Bloomberg повідомило, що Банк Англії відхилив заявку уряду Мадуро, який попросив повернути до країни золоті злитки на суму 1,2 млрд доларів США.

