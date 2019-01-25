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Мадуро оголосив про готовність до зустрічі з Гуайдо

Новини » Політика    25.01.2019 - 20:37
Мадуро оголосив про готовність до зустрічі з Гуайдо
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Маруро заявив, що готовий зустрітися "де завгодно і коли завгодно"

Президент Венесуели Ніколас Мадур заявив, що готовий зустрітися з лідером республіканської опозиції і спікером Національної асамблеї країни Хуаном Гуайдо "де завгодно і коли завгодно". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на транляцію, яка ведеться в Twitter Мадуро.

Раніше президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про готовність виступити посередником між конфліктуючими сторонами Венесуели.

Зазначимо, міністр оборони Венесуели Володимир Падріні заявив, що опозиція намагається здійснити державний переворот і узурпувати владу в країні.

23 січня Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом і пообіцяв провести дострокові вибори. Мадуро, який переміг на минулих виборах, назвав опозиційного лідера неконституційним президентом. США, Канада, більшість країн Латинської Америки, а також ряд інших держав офіційно визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. На підтримку Мадуро виступили Росія, Туреччина, Китай, а також Куба і Болівія.

Також США запросили засідання Радбезу ООН по ситуації у Венесуелі, яке може пройти 26 січня.

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