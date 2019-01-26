ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Банк Англії відмовився видати Мадуро золото на 1,2 млрд доларів, - Bloomberg

Новини » Політика    26.01.2019 - 09:46
Банк Англії відмовився видати Мадуро золото на 1,2 млрд доларів, - Bloomberg
Фото: Банк Англії (twitter.com/CryptoInNOut)

Рішення було прийнято за сприяння США

Банк Англії відхилив заявку уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що попросив повернути в країну золоті злитки на суму 1,2 млрд доларів США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Bloomberg.

Джерела видання розповіли, що таке рішення було прийнято після того, як американські чиновники, серед яких держсекретар Майк Помпео і радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, попросили британських колег допомогти їм "відлучити режим Мадуро від його закордонних активів".

Також видання нагадує, що Британія пішла за прикладом США та інших країн і визнала спікера венесуельських нацзборів Хуана Гуайдо законним президентом боліваріанської республіки.

В даний час посадові особи США намагаються передати зарубіжні активи Венесуели Гуайдо, що дозволить підвищити "ефективний контроль над урядом країни".

Сам Гуайдо завив, що такі дії Банку Англії є початком процесу захисту активів народу країни.

"Ми не дозволимо більше зловживань і крадіжку грошей, призначених на їжу, медицину і на майбутнє наших дітей", - написав Гуайдо.

Нагадаємо, Мадуро оголосив про готовність до зустрічі з Гуайдо. Раніше президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про готовність виступити посередником між конфліктуючими сторонами Венесуели.

Гуаїдо відвідав США перед оголошенням себе президентом Венесуели, - AP Мадуро прокоментував скликання засідання ООН
Новини України Банк АнглииВенесуэлаНиколас Мадуро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся