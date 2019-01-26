Банк Англії відмовився видати Мадуро золото на 1,2 млрд доларів, - Bloomberg

Фото: Банк Англії (twitter.com/CryptoInNOut)

Рішення було прийнято за сприяння США

Банк Англії відхилив заявку уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що попросив повернути в країну золоті злитки на суму 1,2 млрд доларів США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Bloomberg.

Джерела видання розповіли, що таке рішення було прийнято після того, як американські чиновники, серед яких держсекретар Майк Помпео і радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, попросили британських колег допомогти їм "відлучити режим Мадуро від його закордонних активів".

Також видання нагадує, що Британія пішла за прикладом США та інших країн і визнала спікера венесуельських нацзборів Хуана Гуайдо законним президентом боліваріанської республіки.

В даний час посадові особи США намагаються передати зарубіжні активи Венесуели Гуайдо, що дозволить підвищити "ефективний контроль над урядом країни".

Сам Гуайдо завив, що такі дії Банку Англії є початком процесу захисту активів народу країни.

"Ми не дозволимо більше зловживань і крадіжку грошей, призначених на їжу, медицину і на майбутнє наших дітей", - написав Гуайдо.

Нагадаємо, Мадуро оголосив про готовність до зустрічі з Гуайдо. Раніше президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про готовність виступити посередником між конфліктуючими сторонами Венесуели.