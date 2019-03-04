Лідер опозиції Гуайдо повернувся до Венесуели

Влада погрожувала арештувати Гуайдо після повернення

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, несмотря на угрозу ареста со стороны властей, вернулся в Венесуэлу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, Гуайдо вернулся после недельного зарубежного турне, во время которого он убеждал своих сторонников в соседних странах в необходимости наращивать гуманитарную помощь и способствовать устранению Николаса Мадуро от власти.

Сообщается, что лидер венесуэльской оппозиции, отправляясь в зарубежную поездку, пренебрег запретом, который был наложен Верховным судом на его передвижения.

Тысячи сторонников встретили Хуана Гуайдо в аэропорту Каракаса. Гуайдо ранее заявлял, что у него есть план действий на случай, если он не будет подвергнут аресту.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Соединенные Штаты Америки строго реагировать на любые попытки воспрепятствовать возвращению лидера оппозиции Хуана Гуайдо в Венесуэлу, о которой он объявил ранее.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал граждан к новым массовым протестам по всей стране против Николаса Мадуро в понедельник, 4 марта, когда он должен вернуться в страну после недельного тура латиноамериканскими странам.