Лидер меньшинства в Палате представителей огласил дедлайн для одобрения помощи Украине

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что нижняя палата должна принять законопроект о финансовой помощи для Украины максимум до конца следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг политика в Капитолии в среду, 13 марта.

Конгрессмен выдвинул спикеру Майку Джонсону и парламентариям четкий дедлайн для принятия пакета финансовой помощи Украине на оборонные нужды.

"Время идет, и мы должны довести двухпартийный законопроект национальной безопасности до конца перед тем, как мы покинем город в следующую пятницу, 22 марта - перед тем, как мы покинем город. Было бы безответственно поступить иначе", - сказал Джеффрис.

Добавим, что экс-председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси также обратилась к спикеру Джонсону касательно законопроекту о помощи.

"Веди, следуй или отойди с дороги", - сказала она.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

После провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса по защите южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрены более 60 млрд долларов.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование.

Вместо этого Джонсон начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта. В нем Украине предлагается выделить гораздо меньше средств: 47,69 млрд долларов против заявленных 60,06 млрд долларов.

В Палате представителей начали сбор подписей, чтобы вынести на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 96 млрд долларов.

Тем временем республиканцы готовят альтернативный законопроект о помощи Украине. Его должны представить после 22 марта.

Президент Байден заявил, что без одобрения Конгрессом законопроекта, финансирование закупки вооружений США для Украины не сможет возобновиться.

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