Ночь была ударной: Гуменюк рассказала об особенностях атаки "Шахедов"

"Спасибо всем, кто переходил в укрытие и прислушался к оговоркам, ведь в последнее время враг выбирает тактику террора мирного населения. К сожалению, в Одесской области есть попадание в инфраструктурный объект: повреждены административные здания, но пока информация о пострадавших не поступала. Пожар оперативно ликвидировано, в большинстве случаев это было локальное поражение, не несущее мощной угрозы для других людей", - рассказала Гуменюк.

Предыдущая дроновая атака была в районе 40 единиц и рассредоточена по разным направлениям, и на этот раз враг атаковал не только юг, но и восточное направление, в частности, на Харьковскую область. По словам спикера, системы ПВО должны быть максимально разветвленными, а это значит, что мест базирования нужно много.

Такое поражение свидетельствует о том, что враг маневрировал в районе плотной застройки и пытался поразить объект там, максимально терроризируя население. Это также тактика, направленная на усложнение работы сил ПВО, ведь ущерб таким образом очень тяжело проводить, когда вокруг много этажей с людьми, добавила Гуменюк.