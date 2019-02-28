Лідер КНДР пообіцяв припинити ядерні випробування

Кім Чен Ин також запевнив Трампа, що не буде проводити випробування ракет

На саммите в Ханое лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал приостановить ядерные и ракетные испытания. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, северокорейский лидер пообещал ему, что не будет проводить ядерные испытания.

"Одна из вещей, которую Ким пообещал мне вчера вечером, независимо от итогов саммита, что он не собирается проводить испытания ракет ... Я верю ему, я верю ему на слово", - подчеркнул Трамп.

Он также уточнил, что не будет торопиться с заключением ядерной сделки с Северной Кореей.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп отказался снять санкции с КНДР по требованию Ким Чен Ына. Он также уточнил, что лидер Северной Кореи предлагал провести денуклеаризацию только в отдельных районах страны.

Отметим, по итогам саммита в Ханое США и Северная Корея не достигли соглашения о денуклеаризации. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Вашингтон и Пхеньян рассчитывают продолжить диалог в будущем.