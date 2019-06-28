Лідер Китаю назвав головну загрозу для світової економіки

Фото: Сі Цзіньпін (kremlin.ru)

Лідер КНР закликав країни протистояти одностороннім заходам, що шкодять світовій економіці

Лідер Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін в рамках саміту G20 в японській Осаці назвав головну загрозу для світової економіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, Сі Цзіньпін піддав критиці протекціонізм та політику тиску зі сторони деяких країн. Він наголосив, що "будь-яка спроба просувати свої інтереси на шкоду іншим державам ніколи не стане успішною".

Крім того, лідер КНР закликав представників країн "Великої двадцятки" протистояти одностороннім заходам, які приводять до економічного конфлікту та порушують правила в світовій торгівлі, що становить загрозу для світової економіки.

Зазначимо, що на саміті G20, який розпочався сьогодні, 28 червня, в японській Осаці, запланована зустріч Сі Цзіньпіна з американським президентом Дональдом Трампом. Передбачається, що сторони обговорять питання торговельної угоди між державами.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що домовився про розширену зустріч з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Зазначалося, що під час особистої розмови лідери двох країн домовилися про зустріч на саміті G20.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ Китаю підтвердили, що на саміті G20 в Осаці відбудеться зустріч китайського та американського лідерів. Сі Цзіньпін візьме учать в саміті G20 у японській Осаці за запрошенням прем'єр-міністра Японії Абе Сіндзо.