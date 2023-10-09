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Лидер ХАМАСа Синвар - "покойник", - угрожает спикер ЦАХАЛа

Фото: Яхья Синвар, глава ХАМАС в секторе Газа (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Представитель ЦАХАЛ назвал лидера группировки ХАМАС в секторе Газы Яхья Синвара "покойником". Он руководил операцией по вторжению боевиков на территорию Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times Of Israel.

"Яхья Синвар - командующий кампанией, и он мертв", - заявил главный спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Хагари на пресс-конференции в понедельник, 9 октября.

Также израильский военный офицер подчеркнул, что "военное и политическое руководство ХАМАСа, все его активы уязвимы и обречены".

Ранее, еще в первый день масштабного вторжения боевиков на территорию Израиля 7 октября, палестинские СМИ сообщали, что израильские ВВС разбомбили дом Синвара.

Между тем больше информации со стороны Тель-Авива об этом ударе или подтверждения атаки на здание, где проживает лидер террористической группировки ХАМАС в секторе Газа - не было.

Напомним, что 8 октября стало известно, что один из лидеров группировки ХАМАС Айман Юнис, вероятно, был ликвидирован в результате ракетного удара военных Израиля по Сектору Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

В минувшую субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля. К вечеру израильские военные вернули под контроль часть территории, а также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Ночью стороны обменялись ракетными ударами.

Утром 8 октября уже на севере Израиля раздались взрывы. Группировка "Хезболла" взяла ответственность за обстрелы, которые производились из Ливана. ЦАХАЛ нанес ответные удары.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В понедельник, 9 октября, в ЦАХАЛе сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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