Лидер ХАМАСа Синвар - "покойник", - угрожает спикер ЦАХАЛа

"Яхья Синвар - командующий кампанией, и он мертв", - заявил главный спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Хагари на пресс-конференции в понедельник, 9 октября.

Также израильский военный офицер подчеркнул, что "военное и политическое руководство ХАМАСа, все его активы уязвимы и обречены".

Ранее, еще в первый день масштабного вторжения боевиков на территорию Израиля 7 октября, палестинские СМИ сообщали, что израильские ВВС разбомбили дом Синвара.

Между тем больше информации со стороны Тель-Авива об этом ударе или подтверждения атаки на здание, где проживает лидер террористической группировки ХАМАС в секторе Газа - не было.

Напомним, что 8 октября стало известно, что один из лидеров группировки ХАМАС Айман Юнис, вероятно, был ликвидирован в результате ракетного удара военных Израиля по Сектору Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

В минувшую субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля. К вечеру израильские военные вернули под контроль часть территории, а также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Ночью стороны обменялись ракетными ударами.

Утром 8 октября уже на севере Израиля раздались взрывы. Группировка "Хезболла" взяла ответственность за обстрелы, которые производились из Ливана. ЦАХАЛ нанес ответные удары.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В понедельник, 9 октября, в ЦАХАЛе сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАС.