Шовковский вернулся в "Динамо": какова роль легенды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Легендарный вратарь вошел в тренерский штаб отечественного гранда. Он станет одним из ассистентов главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.

Шовковский начал тренерскую деятельность в 2018 году. В течение четырех лет экс-голкипер, получивший в 2020-м тренерский диплом категории PRO, работал в сборной Украины. Он входил в штаб и Андрея Шевченко, и Александра Петракова. Контракт Шовковского с УАФ истек 31 декабря.

В первой половине нынешнего сезона Луческу имел трех помощников – Эмилиана Караса, Огнена Вукоевича и Олега Гусева. Новый тренер, вероятнее всего, заменит в штабе хорватского специалиста. Тренером вратарей останется Михаил Михайлов.

Кто такой Александр Шовковский

Уроженец Киева и воспитанник "Динамо". Всю игровую карьеру провел в составе "бело-синих", отыграв 24 сезона в столичном гранде.

В составе "Динамо" провел 635 официальных матчей. Шовковский завоевал с киевлянами 14 чемпионских титулов, 11 Кубков Украины и 6 Суперкубков страны. Вместе с "бело-синими" дошел до полуфинала Лиги чемпионов 1998/99 и тогда же был номинирован на "Золотой мяч".

В сборной Украины дебютировал в 19 лет. В общей сложности в 1994-2012 гг. провел за "сине-желтых" 92 матча (46 – без пропущенных мячей). Являлся основным голкипером на ЧМ-2006, где установил уникальное достижение в 1/8 финала – не пропустил ни одного пенальти в послематчевой серии со Швейцарией.

Окончил Институт журналистики КНУ имени Шевченко. После завершения выступлений на профессиональном уровне презентовал автобиографию "Все в твоих руках". Депутат Киевсовета от партии УДАР.