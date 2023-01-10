ua ru
Вт, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шовковский вернулся в "Динамо": какова роль легенды

Новина українською →
Киев, Вторник 10 января 2023 19:00
Шовковский вернулся в "Динамо": какова роль легенды Фото: Александр Шовковский (в центре) будет работать в "Динамо" (facebook.com/sholohd)
Автор: Антон Федорцив

Многолетний лидер киевского "Динамо" Александр Шовковский вернулся в родную команду в новом амплуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Легендарный вратарь вошел в тренерский штаб отечественного гранда. Он станет одним из ассистентов главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.

Шовковский начал тренерскую деятельность в 2018 году. В течение четырех лет экс-голкипер, получивший в 2020-м тренерский диплом категории PRO, работал в сборной Украины. Он входил в штаб и Андрея Шевченко, и Александра Петракова. Контракт Шовковского с УАФ истек 31 декабря.

В первой половине нынешнего сезона Луческу имел трех помощников – Эмилиана Караса, Огнена Вукоевича и Олега Гусева. Новый тренер, вероятнее всего, заменит в штабе хорватского специалиста. Тренером вратарей останется Михаил Михайлов.

Кто такой Александр Шовковский

Уроженец Киева и воспитанник "Динамо". Всю игровую карьеру провел в составе "бело-синих", отыграв 24 сезона в столичном гранде.

В составе "Динамо" провел 635 официальных матчей. Шовковский завоевал с киевлянами 14 чемпионских титулов, 11 Кубков Украины и 6 Суперкубков страны. Вместе с "бело-синими" дошел до полуфинала Лиги чемпионов 1998/99 и тогда же был номинирован на "Золотой мяч".

В сборной Украины дебютировал в 19 лет. В общей сложности в 1994-2012 гг. провел за "сине-желтых" 92 матча (46 – без пропущенных мячей). Являлся основным голкипером на ЧМ-2006, где установил уникальное достижение в 1/8 финала – не пропустил ни одного пенальти в послематчевой серии со Швейцарией.

Окончил Институт журналистики КНУ имени Шевченко. После завершения выступлений на профессиональном уровне презентовал автобиографию "Все в твоих руках". Депутат Киевсовета от партии УДАР.

Шовковский вернулся в &quot;Динамо&quot;: какова роль легенды

К слову, ранее вспомнили историю выступлений украинцев во Франции на фоне перехода Малиновского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Мирча Луческу УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине
Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине
DAILY
Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году