Лидер "Денвера" забрал приз MVP финала сезона НБА

По итогам финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Самым ценным игроком решающего противостояния признан центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.
28-летний серб стал движущей силой дебютного триумфа "Наггетс" под эгидой ассоциации. Два из пяти финальных матчей он завершил с трипл-даблами, а остальные три – с дабл-даблами.
Йокич стал всего шестым баскетболистом из-за пределов Соединенных Штатов, забравшим награду MVP финала. Ранее такое достижение покорилось греку Адетокунбо, немцу Новицки, французу Паркеру, уроженцу Виргинских островов Данкану (трижды) и нигерийцу Олайджувону (дважды). В предыдущих двух сезонах сербский центровой получал призы Самому ценному игроку сезона.
В этом году плей-офф Йокич в среднем набирал 30 очков, делал 13.5 подборов и отдавал 9.5 передач за 39.5 минут на паркете. Ранее балканец проиграл в голосовании за MVP сезона. Награда досталась звезде "Филадельфии" Эмбииду.
Уроженец сербского Сомбора, воспитывался в белградском клубе "Мега". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2013/14 в матчах чемпионата Сербии и Адриатической лиги.
На драфте НБА-2014 выбран "Денвером". Дебютировал в составе "Наггетс" в сезоне 2015/16. Дважды Самый ценный игрок НБА (2021, 2022), участник Матча всех звезд (2019, 2020, 2021, 2022, 2023). Завоевал "серебро" Олимпиады в Токио со сборной Сербии.
Стиль игры Йокича с передачами одной рукой часто сравнивают с ватерполистами. "Сомборский трюк" – назван в честь центрового прыжок с правой ноги перед высоким аркообразным броском.
К слову, ранее "Денвер" дома обыграл "Майами" и завершил серию до четырех побед.
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