Лідер "Денвера" забрав приз MVP фіналу сезону НБА

За підсумками фінальної серії плей-офф Національної баскетбольної асоціації Найціннішим гравцем вирішального протистояння визнаний центровий "Денвер Наггетс" Нікола Йокіч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.
28-річний серб став рушійною силою дебютного тріумфу "Наггетс" під егідою асоціації. Два з п'яти фінальних матчів він завершив із тріпл-даблами, а інші три – з дабл-даблами.
Йокіч став усього шостим баскетболістом із-за меж Сполучених Штатів, який забрав нагороду MVP фіналу. Раніше таке досягнення підкорилося греку Адетокунбо, німцю Новіцкі, французу Паркеру, уродженцю Віргінських островів Данкану (тричі) та нігерійцю Олайджувону (двічі). У попередніх двох сезонах сербський центровий здобував призи Найціннішому гравцю сезону.
У цьогорічному плей-офф Йокіч у середньому набирав 30 очок, робив 13.5 підбирань і віддавав 9.5 передач за 39.5 хвилин на паркеті. Раніше балканець програв у голосуванні за MVP сезону. Нагорода дісталася зірці "Філадельфії" Ембііду.
Уродженець сербського Сомбора, виховувався у белградському клубі "Мега". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2013/14 у матчах чемпіонату Сербії та Адріатичної ліги.
На драфті НБА-2014 обраний "Денвером". Дебютував у складі "Наггетс" у сезоні 2015/16. Двічі Найцінніший гравець НБА (2021, 2022), учасник Матчу всіх зірок (2019, 2020, 2021, 2022, 2023). Здобув "срібло" Олімпіади в Токіо зі збірною Сербії.
Стиль гри Йокіча з передачами однією рукою часто порівнюють із ватерполістами. "Сомборський трюк" – названий на честь центрового стрибок з правої ноги перед високим аркоподібним кидком.
До слова, раніше "Денвер" удома переграв "Маямі" та завершив серію до чотирьох перемог.
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