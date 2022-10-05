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Лидер боснийских сербов Додик поддержал аннексию территорий Украины

Фото: Милорад Додик, лидер боснийских сербов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия якобы "восстановила принципы устава ООН" при помощи псевдореферендумов и попыток аннексии территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера боснийских Сербов Милорада Додика в комментарии "РИА-Новости".

По его словам, "решение" людей, проживающих на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей нужно уважать.

"Видим, что в мире есть двойные стандарты, когда американцам что-то надо, они поддерживают референдум, как это было в Косово…Но мир изменился, он больше не такой как был раньше. Сейчас Россия сделала очень важное – восстановила принципы устава ООН и право народов на самоопределение, которое является высшим принципом международного права. Поэтому признает ли кто-то или нет, это менее важно. России не надо смотреть по сторонам, принял это кто-то или нет", - заявил Додик

Напомним, сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал законы о так называемом "вхождении" четырех регионов Украины в состав России.

Также мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что аннексия украинских территорий не может быть признана и грубо нарушает устав организации.

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