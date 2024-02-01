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Лидер большинства в Сенате анонсировал голосование за помощь Украине

Архивное фото: лидер большинства в Сенате Чак Шумер (flickr.com/nnwo)
Автор: Дмитрий Браславский

На следующей неделе Сенат США будет голосовать по соглашению о пограничной безопасности и помощи Украине.

Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Шумер сообщил, что текст соглашения будет обнародован уже в пятницу или уже в воскресенье. 

Он планирует назначить голосование по законопроекту на следующей неделе, но не позднее среды.

"Это даст членам достаточно времени, чтобы прочитать законопроект перед голосованием по нему", - заявил Шумер.

Что говорят республиканцы

Пакет включает помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также финансирование безопасности границ и дополнительные деньги для реализации новой политики, предусмотренной законопроектом.

Переговоры по этим изменениям в пограничной политике отложили голосование за законопроект на несколько месяцев, а недавно ключевые участники переговоров по соглашению заявили, что ждут оценку Комитета по ассигнованиям Сената относительно того, во сколько обойдутся эти изменения в политике.

Ведущий переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Ланкфорд в четверг заявил, что "есть люди, которые просили три дня, и есть люди, которые просили три недели".

Что еще пишет Politico

Издание указывает, что пока непонятно, позволит ли руководство Сената внести поправки в пакет, что может существенно задержать окончательное голосование. 

Также до сих пор непонятно, вынесет ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон дополнение на голосование в Палате представителей, если его примет Сенат.

Финпомощь для Украины и соглашение США о границе с Мексикой

В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект объемом 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако в декабре Сенат заблокировал рассмотрение этого документа. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Недавно Сенат и Конгресс согласовали текст соглашения по границе США с Мексикой. Впрочем, Джонсон назвал проект соглашения "мертворожденным". Таким образом, он намекнул, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса не планирует голосовать за документ.

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