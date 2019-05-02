Луценко обговорював з адвокатом Трампа справу проти компанії, в якій працював син Байдена

Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

В цьому році адвокат неодноразово зустрічався з нинішнім генпрокурором України в Нью-Йорку, пише The New York Times

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обговорював з генеральним прокурором Юрієм Луценком справу проти компанії Burisma Group, власником якої є колишній міністр екології Микола Злочевський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал The New York Times.

Зазначимо, що у зазначеній компанії раніше працював Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, який оголосив про намір брати участь у майбутніх виборах президента США.

Хантер Байден працював у Burisma, коли генпрокурором України був Віктор Шокін, якого в 2016 році вимагав звільнити віце-президент США. Саме в часи генпрокурорства Шокіна в Україні було відкрито справу проти Burisma.

Зазначено, що адвокат Трампа обговорив розслідування справи про Burisma і її ставлення до Байдена з Шокіним і Луценком. Повідомляється, що в цьому році він неодноразово зустрічався з нинішнім генпрокурором в Нью-Йорку. Як стверджують джерела, Луценко повідомив колегам, що під час однієї із зустрічей Джуліані подзвонив Трампу.

Крім того, як йдеться у матеріалі, Луценко в березні 2019 року прийняв рішення про відновлення розслідування по Burisma. На думку The New York Times, це розглядається "як спроба генерального прокурора заручитися підтримкою адміністрації Трампа для Петра Порошенка", пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джо Байден, який раніше оголосив про свою участь у виборах президента в 2020 році, випереджає нинішнього президента США Дональда Трампа на 6%.