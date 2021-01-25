Ліберальний і без комендантської години: Зеленський оцінив січневий локдаун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткий карантин в Україні завершився. І він допоміг добитися результатів для зниження рівня захворюваності COVID в Україні.

Про це президент заявив у своєму відеозверненні.

"У нашій країні завершився посилений карантин. Я хочу, по-перше, привітати всіх нас, а по-друге - подякувати кожному українцю. Разом з вами, завдяки свідомості, уваги і дисципліни, ми змогли досягти хороших результатів", - заявив він.

Зеленський зазначив, що в Україні після новорічних свят не стався спалах коронавірусу, на відміну від багатьох європейських країн. Він також додав, що в Україні за час карантину видужали від COVID більше людей, що заразилися.

За словами Зеленського, уряд запровадив 14 тисяч додаткових лікарняних ліжок і на сьогодні їх загальна кількість становила майже 70 тисяч. Він також зазначив, що 70% COVID-ліжок вільні, а понад 80% лікарняних місць забезпечені киснем.

"Можна констатувати, що цей локдаун був досить коротким за часом і досить ліберальним, якщо порівнювати з іншими країнами Європи. Ми не закривали міста, у нас працював громадський транспорт, не було режиму надзвичайного стану або комендантської години", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в Україні 25 січня завершився жорсткий карантин. Тепер в країні буде діяти адаптивний карантин.

Поки вся країна перебуває в "помаранчевій зоні". Протягом тижня буде проаналізована ситуація в регіонах, після чого буду введені додаткові карантинні зони.

При цьому прем'єр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні буде введений через сім днів після того, як його затвердить Кабінет міністрів.