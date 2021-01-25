Степанов про карантинних зонах: повернемо через тиждень, потрібен аналіз

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

В Україні введуть карантинні зони через тиждень. За цей час Міністерство охорони здоров'я планує провести аналіз епідеміологічної ситуації в різних регіонах.

Про це на брифінгу у понеділок, 25 січня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, Україна повертається до адаптивного карантину.

"Тепер ми живемо в загальних карантинних обмежень. Ми протягом цього тижня проаналізуємо ситуацію. В тому числі в розрізі регіонів - де яка епідеміологічна ситуація. Ми хочемо повернутися до адаптивного карантину. Але для того, щоб повернутися, щоб це було ефективно, нам потрібно проаналізувати, як відрізняється ситуація в одному регіоні і іншому", - заявив Степанов.

Нагадаємо, Україні закінчився жорсткий карантин, який тривав з 8 по 24 січня. Зараз вся країна перебуває в "помаранчевій" карантинній зоні.

Також РБК-Україна писало, що жорсткий карантин у країні вирішили не продовжувати з-за поліпшення статистики з коронавірусу.

Зазначимо, експерти оцінили ефективність січневого локдауна, однак їх думки розділилися.